Sotsidele korra selja pööranud poliitik asub neile taas hääli koguma

Kutti märkis, et otsustas sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerida seetõttu, et erakonna programm vastab tema ettekujutusele sellest, kuidas peaksid arenema Eesti riik ja ühiskond. "Minule on oluline näiteks sotsiaalsüsteemi arendamine, sealhulgas eakate toetamine, ning et pension kataks inimesele vajalikud teenused ja kulud," ütles ta, lisades, et talle on tähtis lahendada kõik kitsaskohad, kus riik on pannud üle jõu käiva koormuse kohalikele omavalitsustele.