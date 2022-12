Maarahvamajad meelitavad sadu inimesi aastat vahetama

Alutaguse valla ürituste kalendrist leiab aasta lõpus lausa kolm pidu. 30. detsembril ootab Mäetaguse rahvamaja aastalõpupeole ansambliga Nukker Kukeke. Meeleolu loob kabareeprogrammiga tantsutrupp Ciara.

"Oleme juba laudu juurde pannud, tuleb täissaal," ütles Alutaguse huvikeskuse kultuuritöö koordinaator Grete Habakukk, kelle sõnul mahutab rahvamaja saal ära sadakond inimest, ilma et väga kitsaks läheks.

"Me ei olnud alguses väga optimistlikud. Kui koroonaajal oli näiteks Apelsini pidu ja arvasime, et see on üpris populaarne, sest sel hetkel kadusid koroonapiirangud ära, siis inimesed ilmselgelt ikkagi kartsid ja üritus ei läinud päris nii, nagu me ootasime. Seetõttu ei osanud arvata, kui suur on inimeste huvi aastalõpupeo vastu, aga see on olnud päris suur. Loodame, et viirused inimesi maha ei murra," rääkis Habakukk.

Kohvik tuleks kallim

Lauad katavad peolised ise. "Oleme mõelnud katsetada kohvikut, aga esiteks oleks see inimestele kallim, kui keegi tuleb teenust pakkuma. Teiseks on see aastaid nii olnud, et inimesed võtavad vastavalt oma soovidele söögid, joogid ja nõud kaasa. Enamik tuleb suurema seltskonnaga, broneeritakse isegi kümneseid laudu. Inimestele meeldib tantsida, eelkõige tullakse sellepärast," arvas Habakukk.