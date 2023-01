Järsult vananenud Alutaguse maraton muutub rahvasõbralikumaks

Traditsiooniliselt 11. veebruaril toimuval Alutaguse maratonil on kavas nii 43 kui ka 21 km pikkune klassikadistants tavapärase reljeefiga. Maratoni peakorraldaja Robert Peetsi sõnul osalevad põhidistantsidel suuremalt jaolt tõsisemalt treenivad harrastajad. "Kuid tahame, et maratonimelust tuleksid osa saama ka nii-öelda pühapäevasuusatajad, ja selleks oleme lisanud programmi 10 km sõidu," ütles ta.

Laugem ja lühem rada

Nagu viimastel aastatel tavaks, sõidetakse maratoni eelõhtul, reedel, 10. veebruaril ka öömaraton. See on suusasõit rajal, kus valdav osa rajast kulgeb pimedas talvises metsas vaid suusatajate pealampide valgel. Kui varem on öömaratonil kavas olnud üksnes 21kilomeetrine distants, siis sel aastal lisandub ka 10 kilomeetri rada.

Peetsi sõnul on lühemast rajast jäetud välja enamik suuremaid tõuse ja langusi. "Sõitsin ise eelmisel aastal öömaratoni kaasa ja nägin, et harjumatult pimedas on väiksema kogemusega suusatajatel tegu suuskade valitsemisega. Nüüd teeme raja laugemaks ja lihtsamaks. Ma julgen sinna ka oma 11aastase tütre suusatama saata," lausus ta.

Uuendusena saavad öömaratonil osalejad pärast distantsi läbimist kümmelda ja muljeid jagada Pannjärve suusastaadionile paigaldatavates saunades ja välivannides.

Peets loodab, et need suusasõbrad, kes esimest korda 10kilomeetrise raja suuremas seltskonnas läbi sõidavad, veenduvad, et see on neile jõukohane, ja kaaluvad järgmistel aastatel juba ka pikemate maade ettevõtmist.