Kiviõlist pärit kunstnik esitleb oma maale Ida-Virumaa veekogudest

Seni on kohtlajärvelased kohtunud Heli Männi kui kollektsionääriga − ta on korduvalt toonud siia temaatilisi näitusi vanadest mänguasjadest oma kollektsioonist. Selles on üle viie tuhande eksponaadi ning kogu täieneb pidevalt. Seetõttu leiab Heli Mänd ikka, millega üllatada ja rõõmustada publikut. Üllatab ta selgi korral, esimest korda iseenda loominguga − lugemissaali galerii seintel ripub 15 tema veekoguteemalist maali.

"Olen ise Kiviõlist pärit ja meil on Peipsi ääres suvila ning pealinnaski on ju meri. Käin sageli vee ääres vaimu puhkamas. Vesi on läbiproovitud viis rahu leidmiseks, sest isegi kui merel on torm, saavutad laineid vaadates tasakaalu. Kunstnikuna on mind alati köitnud merevaated, kaldad, kuid suuremal määral vesi ise," rääkis kunstnik.

Meri, Peipsi järv, Narva jõgi − igal pool leiab kunstnik võluva nurga, mida lõuendile kanda. Mõnedel tunduvad värvid ebareaalsetena, kuid kõik on maalitud natuurist. Lihtsalt kunstniku kannatlik pilk ootab alati ära midagi erksat ja ebatavalist.