Kohtla-Järvel näeb laupäeval heitlemas Baltimaade paremaid maadlejaid

Algusaegadest peale turniiri peakorraldajaks olnud Ilmar Taluste sõnul on tänavune turniir justkui Balti matš, kus Eesti parematega katsuvad rammu ja osavust ka Läti ja Leedu maadlejad. Kokku on oodata ligemale sadat maadlejat, kes peavad pika võistluspäeva jooksul kahel matil kokku sadu matše.

1978. aastal NSV Liidu meistriks tulnud Avo Talpase mälestuseks toimuv turniir on Ida-Virumaal üks pikema traditsiooniga spordivõistlusi, mis on ära jäänud vaid korra − 2021. aastal koroonaviiruse tõttu. Taluste sõnul oli Talpase mälestusvõistluste eelkäijaks enne seda kaheksal korral Kaevuri auhinnaturniir. "Kui need kaks võistlust kokku panna, siis on tänavune 50. juubeliturniir," ütles ta.

Taluste sõnul on Talpase turniir kujunenud Eesti maadlusveteranide kokkutulekuks. "Sel puhul on vanad maadlejad sõitnud kokku Eesti eri paigust," ütles ta, märkides, et külaliste seas on näiteks ka 1980. aastate alguses Kohtla-Järve täitevkomitee esimees olnud Roman Šeremeta, kes aitas omal ajal sel maadlusturniiril jalgu alla saada.

Taluste lisas, et spordihoonesse seatakse üles fotonäitus ning malesaali esimest korda sporditeemaliste vimplite näitus. "Omal ajal tehti peaaegu igaks spordivõistluseks omanäoline vimpel. Neid on kogunenud sadu, paneme need nüüd uudistamiseks välja," sõnas ta.