Rahvusvähemuste rahvalaulupäeval osaleb 18 koori ja ansamblit

Eesti rahvakultuuri keskuse Ida-Virumaa kultuurispetsialisti Anne Uttendorfi sõnul peeti koorimuusika- ja vokaalansamblite päevi varem igal aastal, kuid selle kena traditsiooni katkestasid pandeemia ja Ukraina sõda.

"Ent aktiivsed inimesed jätkavad kooskäimist, laulmist ja rahvatraditsioonide hoidmist. Artistidele on esinemisvõimalus oluline ning ehk on nüüd käes aeg need kohtumised taaselustada," lausus ta.

Tänavu tuleb see üritus veidi muudetud kujul − Ida-Virumaa rahvusvähemuste rahvalaulupäevana. "Korraldajana käidi välja Sillamäe kultuurikeskus. Esiteks sellepärast, et püüame neid üritusi alati erinevates linnades korraldada ja siin pole neid veel olnud. Teiseks on Sillamäel ilus kultuurimaja ning kolmandaks ei toimu siin just väga palju üritusi. Loodame, et publikutki koguneb parasjagu − uksed on avatud kõigile," rääkis Uttendorf.

Eelseisva ürituse koordinaator Natalja Borissova märkis, et ehkki ettevalmistusteks oli vähe aega, nõustusid osalema peaaegu kõik kutsutud.

"Inimesed läksid põlema ja reageerisid suure rõõmuga − on tunda, et nad on lavast ja suhtlusest pikalt puudust tundnud," sõnas ta. "Mul on hea meel, et loomekollektiivid leidsid võimaluse esinema tulla, vaatamata sellele, et jaanuar on ühiskondlikele organisatsioonidele rahastuse mõttes keeruline kuu."

Lavale valmistub tulema 18 kollektiivi Sillamäelt, Narvast, Jõhvist, Kiviõlist, Kohtla-Järvelt, Narva-Jõesuust ja Sinimäelt − kokku ligi 240 inimest. Esitamisele tulevad vene, valgevene, ukraina ja teiste rahvaste laulud.