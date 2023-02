Purtse linnuse õuel tuleb saunaralli

Mihkel Luus, kes peab Purtse linnuses restorani Von Taube, otsustas, et ei saa alanud sauna-aastast kõrvale jääda ja korraldab saunafestivali oma õuel.

Tulemas on vähemalt neli sauna ja neli tünni. Näiteks vurab oma ratastel saunaga kohale kaitseliit, samuti toob oma kümblusasutused Rabatalust kaasa päevajuht Ronaldo Sildnik. Tünnides saab liguneda nii soojas kui ka külmas vees.

Saunatamise vahepeal saab hea-paremaga keha kinnitada. Samuti on päevakavas võistlused ja mängud, elav muusika ansamblilt Detail ning õhtusimman AERuga. Ainult lumelinna ehitus on vähese lume tõttu kahtluse all.