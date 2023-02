Kogukond aitab heategevuskontsertidega Voka tüdruku Nora-Liisa raviraha koguda

Kogukond soovib toetada Voka tüdrukut Nora-Liisat, kes põeb rasket harvikhaigust tsüstilist fibroosi, mis kahjustab kopse ja seedesüsteemi ning võib viia mitmete raskete tüsistusteni. Raske päriliku haigusega võitlemiseks vajab tüdruk ülikallist ravi, mida Eesti haigekassa ei rahasta. Jõulude eel alustas Tartu ülikooli kliinikumi lastefond annetuste kogumise kampaaniat "Palun aita Nora-Liisal hingata!".

Vajalikud ravimid Kaftrio ja Ivakaftoor maksavad ligi 19 000 eurot kuus, mis teeb aastas 228 600 eurot. "Ravi on Nora-Liisa saanud nüüd kuu aega ja see on tõesti tõhus. Kui varem köhis ta põhimõtteliselt kogu aeg, siis nüüd köhatab üksikud korrad," kirjeldas Nora-Liisa ema Eneli Arge.

Et Nora-Liisa saaks ravi jätkata, toimub teisipäeval, 21. veebruaril kell 18 Toila gümnaasiumis heategevuslik kontsert "Sillad laulu- ja tantsupeole".

Närviproovi saab siduda heategevusega

"See on hea proovikivi nendele kollektiividele, kes valmistuvad ettelaulmiseks ja -tantsimiseks. Kontsert annab neile võimaluse esineda suure publiku ees ja tunde, kui valmis peab olema, et ilus pidu sünniks," selgitas õpetaja ja kahe mudilaskoori juhendaja Anu Pungas.

Laulu- ja tantsupeole sätib koolist ka neli tantsurühma: 5.-6. klassi, 7.-9. klassi ja gümnaasiumi segarühm ning pererühm. Kõigil avaneb kontserdil võimalus õpitut näidata. Anu Pungase sõnul saab kollektiivide närviproovi siduda heategevusega oma kooli õpilase Nora-Liisa heaks.

Toila valla noorte volikogu korraldab heategevusõhtu Toila seltsimajas 16. märtsil.

"Oleme noortevolikogu liikmetena ühendanud oma jõud, et toetada meiega sama elukeskkonda ja koolimaja jagava 11aastase Nora-Liisa raviteekonda võitluses harvikhaigusega. Leidsime, et lisaks koolipeole võiks olla eraldi üritus koolimajast väljas," selgitas noorte volikogu aseesimees Erik Küttis.

Lastefond toetab noorte algatust

Noored on pöördunud kogukonna ja ettevõtete poole palvega, et need annetaksid tooteid või teenuseid, mida saaks panna heategevuslikule oksjonile. Voka avatud noortekeskuse toetusel avab heategevusõhtul uksed noorte omaalgatuslik kohvik ning minikontserdi annab patroonina ettevõtmisse kaasatud muusik Artjom Savitski.