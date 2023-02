Kogupereetenduses "Vaeslapse käsikivi" mängivad nii näitlejad kui vaatajad

Teatrikeskus Draakonipesa loodi Tallinnas umbes kaks aastat tagasi ning ühendab endas nukuteatrit Teater ProJekt, pereteatrit Flying Cow ja nukuteatrit Astrel. Üks keskuse asutajatest on mitu aastakümmet Jõhvi Tuuleveski teatris töötanud lavastaja, näitleja ja kunstnik Irina Marjapuu. Pärast pealinna kolimist ei ole ta sidet oma kodukandiga kaotanud ning toob siia sageli oma uusi lavastusi.

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjutu ainetel valminud "Vaeslapse käsikivi" on kammeretendus, seetõttu näidatakse seda Kohtla-Järve kultuurikeskuse teise korruse fuajees.

"Kaasame laval toimuvasse ka vaatajaid, seetõttu tahame, et publik näitlejatele lähedal oleks," sõnas Marjapuu. "Mõned aastad tagasi juba tegime Kukruse mõisas selle muinasjutu ainetel lavastuse, kuid aastate jooksul on see läbinud suuri muutusi ja saanud uue kuue. Kasutame nii väikesi kui suuri õlgedest nukke, samuti varjuteatri elemente."

Peaaegu kõik Draakonipesa kammeretendused on nii vene kui eesti keeles: näitlejad kasutavad erinevaid sõnu ja fraase vaheldumisi mõlemas keeles. Sõnu on etenduses tegelikult vähe − rohkem on tegevust −, tänu sellele saavad kõik vaatajad laval toimuvast aru.

Kohtla-Järve kultuurikeskuse töötaja Marina Joutsi sõnul meeldib Draakonipesa lavastuste ebatavaline formaat publikule väga ning saal on nende etenduste ajal alati täis.