Kaevandusmuuseum kutsub nostalgilise mototehnika näitusele

Vanim väljapandud mootorratas DKW NZ-250 on toodetud 1939. aastal Saksamaal. Teiste seas saab imetleda 1950. aastal toodetud mootorratast BMW R35, mis on unikaalselt säilinud taastamata kujul ja on läbisõiduga alla 4000 kilomeetri, aga ka 1951. aastal toodetud Moskva M1Ad, mis on säilinud komplektsena ja taastatud käepäraste vahenditega. Minsk M1A 1961. aastast on säilinud originaalkomplektsuses ja on originaalvärvi all.