Juri Horevi õpilased väljendavad oma tundeid maalides

Juri Horevi stuudios on kunsti põhitõdesid omandanud kümned täiskasvanud, kellest enamik on värvid ja pliiatsid esimest korda kätte võtnud alles stuudiosse tulles. Vanusepiiranguid siin pole: harjutamas käivad 16-80aastased ja vanemadki. "Kunagi pole hilja alustada. Värvide abil saab väljendada seda, mida on raske ja mõnikord võimatugi sõnades kirjeldada," teab Horev.