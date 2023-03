Märtsi lõpuni saab Ida-Viru suurimale spordipeole soodsama hinnaga

Nii näiteks pääseb märtsikuus registreerumisel 5 km rajale 10 euroga, aprillist tõuseb osavõtutasu 15 eurole. Poolmaratoni puhul kerkib senine hind 20 eurot aprillis 25 eurole. Nii pensionäridele kui alla 20aastastele noortele kehtib 20protsendiline hinnasoodustus.

Kahepäevase spordifestivali raames toimub 9. juunil Narvas 3kilomeetrine rongkäik Joaorust raekojaplatsile. Sellel osalemine on tasuta, kuid soovitatav on registreerumine, sest see annab võimaluse võita loosiauhindu.

Jooksu peakorraldaja Mati Lilliallik ütles, et registreerumise senine tempo on olnud hoogsam kui varasematel aastatel ja see annab märku, et eesmärk püstitada uus rekord ja ületada 5000 osaleja piir on reaalne. Senine osavõturekord pärineb 2017. aastast, mil eri distantsidel oli stardis 4329 osalejat.

Narva linnajooks toimub alates 2011. aastast, kuid varem kandis see energiajooksu nime. Kuna ürituse senine peatoetaja Eesti Energia otsustas asuda toetama teisi projekte, paneb tänavusest aastast sellele Ida-Viru rahvarohkeimale rahvaspordisündmusele suurema õla alla Narva linn, kellele on sellest kujunenud üks linna tunnusüritusi.

"Liikumine ja kõndimine on jõukohane kõigile, sõltumata soost, vanusest ja kehakaalust," on öelnud Narva linnapea Katri Raik, kes registreeris end 5 km osalejaks juba aasta alguses. "Paneme terve linna liikuma ja usun, et sel päeval tullakse Narva ka mujalt Ida-Virumaalt ja kogu Eestist."

Narva linnajooks toimub sel aastal ühe osana Narva linnapäevadest. Mati Lillialliku sõnul esinevad võistluskeskuseks oleval raekojaplatsil mitmed Eesti tippmuusikud.

Nagu juba üle kümne aasta on traditsiooniks olnud, selguvad Narvas ka Eesti tänavused meistrid poolmaratonis. Starti on lubanud tulla Eesti pikamaajooksu parimad eesotsas Tiidrek Nurme ja Roman Fostiga.