Kolm kuulsat kunstnikku ja nende muusad tulevad Narva

Kahe maalikunstniku ja ühe skulptori ebatavaline projekt on kestnud juba viis aastat. Samasugused näitused on väljas olnud Tallinnas ja Riias ning kõikjal on neid saatnud edu.

"Ehkki pealkiri on igal pool üks, on kõik need ekspositsioonid erinevad. Mitte ainult sellepärast, et nad näevad eri galeriides erinevad välja, vaid ka seepärast, et iga kord püüame välja panna kõige uuemad tööd," rõhutas Eduard Zentšik. "Käesolev väljapanek tuli mastaapne, sest meil kõigil on kogunenud palju uusi töid. Peale selle on Astri kaubanduskeskuse teisel korrusel paikneva galerii A-Art pind laienenud: üks naaberkauplustest pani uksed kinni ja meil lubati seda pinda kuni aasta lõpuni kasutada."

Juri Horevi sõnul peitub kunstnike ühisprojekti unikaalsus ka selles, et möödunud sajanditel populaarne formaat "Kunstnik ja tema muusa" on tänapäeva kunstis haruldane.

"Hämmastav on ka see, et meil on välja kujunenud oma konglomeraat − viimasel ajal oleme me kõik pidevalt selles žanris töötanud. Tauno Kangro tegi varem peamiselt loomaskulptuure, mina maalisin maastikke ja natüürmorte ning Zentšik oma fantaasiakompositsioone. Viimased viis aastat aga oleme me kõik muusadelt inspiratsiooni ammutanud."