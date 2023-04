Matka alguspunktiks oli Erra mõis, mille südamest on alles ainult varemed. Retkejuht Kaja Kreisman rääkis, et Erra mõisa on esimest korda mainitud 1547. aastal ning omal ajal loeti seda väga eesrindlikuks ja ilusaks mõisaks, kus oli suur lilleaed ja pargiala, aga Põhjasõja ajal tassiti kompleks laiali.