Värvikirevast samovarist maitseb teegi paremini

Iga käsitsi kirjatud samovar on ainulaadne.

Esimene samovar valmis XVII sajandi alguses. Neid valmistati spetsiaalsetest sulamitest: vask, messing, hõbe − usuti, et see parandab vee kvaliteeti. Galina Maksimova sai oma esimese kirjatud samovari 1973. aastal: Krimmis pulmareisil olles palus ta abikaasal endale kingituseks samovari osta.

"Samovare pole kunagi liiga palju," on Maksimova veendunud. "Jõhvi näitusel pole väljas kaugeltki mitte kõik samovarid, mis minu käest läbi on käinud. Paljud neist on endale nüüdseks uue kodu leidnud: mõne olen ära kinkinud, mõne ära müünud − leidub teisigi sääraste "köögimasinate" huvilisi."