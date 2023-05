"Ööbikuööde" jutuvestmisfestival ootab lugusid kuulama ja leili viskama

Saunapäevast tulevad osa saama ka saunapealinna Kadrina mehed eesotsas sauna-aasta algataja Rein Sikuga. "Ja tema vannutame me pidulikult saunaministriks, sest vabariigi valitsus on teinud suure vea ning jätnud nii tähtsa ministri ametisse määramata," muigas Linnard.

"Saunalistel on aastate jooksul kogunenud igasuguseid põnevaid pilte, küll jääaugus suplemisest, küll saunamaratonidelt, kuid 20. mail saab seda kollektsiooni täiendada ägedate piltidega keset linna saunas käimisest, nii et see on harukordne võimalus," tõdes Linnard.