Sergei Mihhalkovil on väga hea luuletus "Aga mis on teil?", kus on öeldud, et emasid on vaja erisuguseid ja kõik emad on tähtsad. Täiuslikke emasid pole olemas, kuid olen veendunud, et hea ema on see, kes oma lapsi armastab. Kõik lapsed on erinevad: mõni vajab rohkem kannatust, mõnega peab rohkem rääkima, teisega rohkem tegelema...