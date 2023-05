Laupäeva hommikul saab Jõhvi pargis lindudega tutvust teha

Sel laupäeval kutsuvad keskkonnaamet ja keskkonnaagentuur huvilisi vaatlusretkele Jõhvi parki, et õppida märkama ja tundma liike, kellega jagame ühist elupaika, ning mõistma, et elurikkus toimib hästi vaid koostöös loodusega.

"Looduse väärtustamine linnas algab märkamisest," ütles keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristian. "Üha sagedamini tajume, et ümbritsevas keskkonnas on midagi muutumas: tavapäraselt inimpelglikud linnud, näiteks kanakullid, elavad linnametsades. Linnas rebase nägemises pole midagi erakordset. Madalaks niidetud muruplatsid linnades on hakanud asenduma värvikirevate lillemurudega, mis pakuvad toitu tolmeldajatele, kellel omakorda on tähtis osa näiteks hea õunasaagi saamisel linnaaias."