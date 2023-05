Muuseumiööl kuuleb Jõhvi kirikus Soome gospelkoori ja von Taubede perekonnalugu

Jõhvi muuseumiööl on Jõhvi Mihkli kirikus võimalus kohtuda ühe tuntuma keskaegse vasallisuguvõsa von Taubede otsese järeltulija Timo Hellenbergiga, kes koos ajaloolane Vallo Reimaaga tutvustab selle uhke suguvõsa ajalugu, mis ulatub jüriöö ülestõusu päevadeni. Ülevaadet von Taubede perekonnaloo algusajast vanal Alutagusemaal kuuleb kell 17.30.

"Taubede ehitatud on nii Edise kui Purtse loss ning neile kuulus keskajal ka Püssi mõis, kus tõenäoliselt asus samuti kindlustatud mõisahoone. Taubede suguvõsa vanim teadaolev vapikujutis paikneb tänase päevani Jõhvi kiriku peasissekäigu kohal. Ajaloolane Villem Raami arvates sai Jõhvi kiriku tekkelooga seotud kuulus kahe venna legend inspiratsiooni just Taubest," rääkis Jõhvi muuseumi seltsi eestvedaja Anne-Ly Reimaa.

Koori- ja orelimuusika

Kuna kuulsa suguvõsa üks esindajaid on Rootsi tuntud rahvalike lugude looja Evert Taube, kuulub Jõhvi muuseumiöö kavasse ka muusika. Tänu Timo Hellenbergile annab kell 17 kontserdi Soome Lempäälä koguduse kirikukoor Pietari & Kalat. Koori repertuaaris on valdavalt gospelmuusika. Koor on esinenud nii Soomes, Eestis, Rootsis kui ka Suurbritannias.