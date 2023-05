Galina Jegorova elus käivad kunst ja muusika käsikäes

Galina Jegorova elus on kunst ja muusika alati käsikäes käinud: ta on muusik ning õpetab Kiviõli kunstide koolis juba nelikümmend aastat akordioni, ent on varasest lapsepõlvest saati ka joonistada armastanud.

Jegorova on lõpetanud Tartu muusikakooli ja umbes kümme aastat tagasi Viljandi kultuuriakadeemia.

"Muusika on kogu mu elu, aga maalida olen ka alati armastanud. Lapsepõlves õppisin Vladimir Beljajevi juures Kohtla-Järvel, pärast kooli sain isegi tunnistuse, et võin kujundajana töötada. Unistasin toona õlivärvidega maalimisest, kuid ei julgenud vanematele sellest iitsatadagi − tollal oli neid keeruline saada ja kallid olid need ka..."

Muinasjutuline Tallinn, mille tänavad lausa kutsuvad kõndima. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Katsetab eri stiile

Jegorova võttis värvid kätte 2016. aastal Tallinnas Viktoria Koltsova stuudios. Viis aastat käis ta nädalavahetustel pealinnas õppimas, siis aga tuli Kiviõli kunstide kooli kunstnik Aivar Rihkrand ja hakkas seal täiskasvanuid õpetama.

"Viimastel aastatel olengi tema juures õppinud," rääkis Jegorova. "Ta on suurepärane õpetaja, kes annab meile tegutsemisvabaduse, osutades vaid mõnikord peenelt vigadele või andes nõu, kuidas soovitud tulemust saavutada. Kõik, mida mu maalidel näeb, tuleb mul hingest: isegi kui võtan aluseks mõne foto internetist, lisan süžeele kindlasti ka midagi oma."

Jegorova lisab, et hobi jaoks jääb tal vähe aega, seetõttu sünnib maale vähe: kaks-kolm tükki aastas. Ent isikunäituse jagu on neid siiski juba kogunenud.

Tundub, nagu oleksid lilled ses kimbus elus. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik