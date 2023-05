Keemikute päeva pidu lõpeb üllatusetteastega

Tänavuse peo õhtune kontsert algab kell 18 Kohtla-Järve kultuurikeskuse ette paigaldataval suurel laval. Varem on esinejatena välja kuulutatud Anne Veski ja Karl-Erik Taukari bigbänd, kus peale tema on solistid ka Liis Lemsalu ja äsja "Eurovisiooni" lauluvõistlusel lauluga "Bridges" Eestile kaheksanda koha toonud Alika Milova.

"Aga see ei ole veel kõik," lubab päeva üks korraldajatest, Viru Keemia Grupi avalike suhete juht Irina Bojenko. "Pärast neid tuleb veel üks väga efektne ja võimas üllatusesineja."

Bojenko sõnul on keemikute päeva üritused koondatud Kohtla-Järve linnaparki ja kultuurikeskuse ümbrusesse. Päev algab kell 14 orkestrihelide saatel, mille järel algavad spordivõistlused, mille naelaks on traditsiooniline jalgpalliturniir ja köievedu. Alates kella 15 esinevad laval kohalikud tantsijad ja lauljad. Avatud on lasteala ja toitlustuskohad.