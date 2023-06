Astri keskuses saab kaasa elada moesõule

"Ääretult põnev oli jälgida, mida keeleõppijatest disainerid on loonud vaid kolme kuuga, taaskasutades Uuskasutuskeskusest leitud materjale. Olen natukene saanud kollektsioone juba piiluda ja võin kinnitada, et tulemas on vähemalt paar väga meisterlikku teost," ütles üks moe- ja keelekooli korraldajaid, moefotograaf Getter Raiend.