Ida-Viru koorid laulavad pühapäeval Iisakus

Laulupäeval astub lavale ligikaudu 250 lauljat 12 koorist, millest enamik on Ida-Virumaa koolide koorid. Mitme kooriga on laulupäeval esindatud Jõhvi põhikool ja Ahtme kunstide kool. Laulma tuleb Kohtla-Järve gümnaasiumi segakoor. Osalevad ka Iisaku gümnaasiumi, Kohtla-Järve Tammiku ja Maleva põhikooli ning Narva-Jõesuu mudilaskoorid. Täiskasvanute kooridest tulevad laululavale Iisaku segakoor ja Kirderanniku koor. Laulupäeva lõpus esineb Kohtla-Järve folkrokkbänd Kratt, kelle repertuaaris on muu hulgas ansamblite Oort ja Trad. Attack! looming.

Tänavune Ida-Viru kooride laulupäev toimub Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel. Kooli direktori Hendrik Aguri sõnul on gümnaasium alates märtsist tihedalt suhelnud kooride ja koorijuhtidega, pannud paika repertuaari, jaganud noote ja laulusõnu. "Laululehed jagatakse ka publikule, et üheskoos kaasa laulda ja tekitada ühtsustunnet. Laul on alati eestlasi sidunud ja rasketel aegadel koos hoidnud," sõnas ta, märkides, et koorimuusika käekäigule tuleks Ida-Virumaal hoogu juurde anda.