Meelis Kiili: sõduri töö oli riigikogu liikme tööst meeldivam

Kevadel uustulnukana Reformierakonna nimekirjas riigikogusse valitud kindralmajor reservis Meelis Kiili tunnistab, et sõduritöö oli meeldivam kui saadikutöö. Ta on siiski püüdnud usinalt õppida poliitika köögipoolest aru saama, aga neid hetki, kus ta on toimuva suhtes nõutu, on veel palju. Riigikogu istungitelt on teinud poppi vaid ühel korral, et mitte iseendaga tülli minna. Sel päeval tulnuks hääletada seaduse poolt, mida teine Ida-Virumaal riigikogusse valitud saadik, koalitsioonikaaslasest sots Eduard Odinets nimetas armastuse ja õnne eelnõuks.