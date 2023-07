Festivali külalisteater on Mõkola Lõssenko nimeline Harkivi rahvuslik akadeemiline ooperi- ja balletiteater. "See on väga äge teater − tipptasemel! Ja samal ajal on Eesti missioon neid toetada. Pärnu ja Tallinna kutsume aga Jõhvi balletifestivali raames Kiievist Virsky-nimelise Ukraina rahvatantsuansambli," lisas ta.