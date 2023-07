Guido Kangur: Tuletorni kontserdile valime muusikuid oma pere maitse järgi

"Oleme artiste hoolega valinud selle järgi, kes meie perele meeldivad. Aeg on näidanud, et need meeldivad ka meie kontserdi külastajatele," ütles Guido Kangur, kes juba nädala algusest askeldab Rannapungerjal festivali ette valmistades. "Mulle tundub, et nüüd on sellest juba saanud traditsioon ja me ei näegi põhjust selles formaadis erilisi muudatusi teha."