755 eurot läinud, aga kohvimasinat ei kusagil

Ahtmes elav mees soovis internetist Facebooki Marketplace´i kaudu kohvimasinat soetada. Ta leppis müüjaga kokku, et too saadab kohvimasina talle kulleriga. Müüja edastas mehele lingi, mis suunas ta edasi internetipanka. Seejärel sisestas mees oma pangaandmed, kuid märkas hiljem, et tema pangakontolt on tehtud viis pangaülekannet kogusummas 755 eurot. Kohvimasinat aga pole ta senini saanud.