Vaba Lava Narva kultuurihoov pakub üritusi igale maitsele

Kultuurihoovi enim reklaamitud üritus on 29. juulil kell 20 algav Ukraina etnoroki bändi Vopli Vidopliasova ja selle liidri Oleg Skrypka kontsert. Lavale esitatavate rangete nõudmiste tõttu ei toimu see aga mitte hoovis, vaid Vaba Lava suures saalis. Sissepääs on tasuline, piletid on müügis.