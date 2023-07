Virve Linder: mida aeg edasi, seda paremini ma end linnapea rollis tunnen

Kuigi Kohtla-Järvet painab rahaline kitsikus ja tuleb pidevalt teha ebapopulaarseid otsuseid, tõdeb nüüdseks ligemale pool aastat linnavalitsust juhtinud Virve Linder, et tunneb end linnapea rollis üha paremini, olgugi et vahel on tulnud selle koorma all ka pisaraid poetada. Jõudu annavad linnaelanike toetus ja usk, et Kohtla-Järve paremad ajad on ees.