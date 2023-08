RMK kutsub loodusmatkadele

16. augustil viib Margus Pensa huvilised lausa kuueks tunniks Puhatu järve paisutamise valusid ja võlusid vaatama. Retk algab kunagises Puhatu külas, kus arutletakse, miks omaaegsed inimesed suure soo kõrval elamise valisid. Edasi ületatakse Puhatu oja ja liigutakse läbi oja kaldal kasvava metsa, kuni pööratakse Puhatu järve suunas viivale sihile. Kui jaksu jätkub, siis minnakse vaatama ka orjateena tuntud taliteed, mis looduses ikka veel näha on. Puhatu järve ääres saab uurida kevadise põlengu jälgi. Et tagasitee lühem oleks, võiks matkale mineja räätsad kaasa võtta. Kindlasti tuleb kaasa võtta joogivett, et füüsilist pingutust nõudval matkal terve päev vastu pidada.