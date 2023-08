Miks tulla Vabaduse festivalile Narva?

Vaba Lava korraldab teist korda rahvusvahelist teatrifestivali "Vabaduse festival" ning sel aastal on programm pühendatud Kesk-Aasia teatritegevusele ja kultuurile.

Põranda alt rahvusvahelise publikuni

Osa teatritruppe on toodud Narva sõna otseses mõttes põranda alt, sest väga suur osa kultuuritegevusest leiab endistes Nõukogude Liidu vabariikides jätkuvalt aset kehvade tingimustega ruumides, näiteks keldrites. Leidub ka koosseise, keda ei saanud festivalile kutsuda, kuna nende "riigivastane" tegevus peatati prooviprotsessi käigus. Kahjuks on osa näitlejaid vangistatud ja nii leiab festivalil aset ühe etenduse asemel filmiõhtu, mil publikule näidatakse keelatud lavastuse proovis tehtud salvestist. Selles olukorras on koos mitu liiki vabadust − sõna-, mõtte- ja tegutsemisvabadus − ning asjaolu, et ühes riigis keelatud tegevus on teises riigis vabadus.

Riigivõimule allutatud kultuuri tegemise viis ei ole meile võõras, kuid sellistest probleemidest saame rääkida minevikuvormis. Festivalil paneme rõhku ka külalisriikidest rääkimisele: igal hommikul leiab aset arutelu, mis keskendub ühe riigi (Tadžikistan, Kõrgõzstan, Kasahstan, Usbekistan ja Ukraina) ühiskonna ja teatri tutvustamisele. Hommikused arutelud ja õhtused teatrikriitika vestlused loovad festivalile suure lisaväärtuse, sest kus veel leida võimalust kuulata ja suhelda Kesk-Aasia riikide teatritegijatega. Seda enam, et paljudele meist on need riigid üleüldiselt kultuuriliselt kauged ja tundmatud.

Laviinist oaasini