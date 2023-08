Pika ajalooga Pika tänava rahvas ootab endale külla

Üheksa-aastane Mirtel ütleb, et suur maja on väga hea, sest sinna mahub palju asju. Ema Katrin Otto lisab, et asjade puudust majas ei ole. Suur, kahest kõrvuti hoonest koosnev majapidamine on kogu aeg suguvõsa käes olnud ja seda pole vahepeal tühjaks tassitud. Vastupidi, kolme lapsega seal elades on asju kõvasti juurdegi tulnud. Nii avaneb Pika tänava lõpus tõeline varakamber, mida tänavafestivali ajal teistelegi näidata.