Narvas mürisevad nädalavahetusel retroautod ja -mootorrattad

Moto- ja autonäituse korraldaja on Narva mootorratturite klubi Magnum MC. Seda esindav Aleksandr Brokk märkis, et neil on kavas mootorrataste ja autode restaureerijate oskusi ja tööd tutvustav rahvusvahelise mõjuga kogupereüritus. Külalised saavad jälgida tellimusel mootorrattaid valmistavate minitöökodade tööd, tutvuda vanatehnika restaureerimise vaevanõudva protsessiga, kuulata ekspertide arvamusi ning auto- ja mootorrattaomanikega niisama suhelda. Lapsi ja noori ootavad meelelahutusprogramm ja meistriklassid.