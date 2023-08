Pärdi päevad jõuavad ka Narva

Sel aastal ilmus kammerkoorilt Collegium Musicale album, millele on koondatud kogu Erkki-Sven Tüüri koorilooming. Plaadifirma Alpha Classics välja antud album pälvis maineka tunnustuse − Saksamaa plaadikriitikute ühenduse auhinna.

Arvo Pärdi loomingu kõrvale on kontserdikavva valitud kaks Tüüri kooriplaadile salvestatud teost, sh nimilugu "Canticum Canticorum Caritatis", mis on kirjutatud 2020. aastal ning pühendatud Collegium Musicalele ja koori dirigendile Endrik Üksväravale.

Teiseks kõlab 2001. aastal valminud "Rändaja õhtulaul", mis on pühendatud Tõnu Kaljustele ja Eesti filharmoonia kammerkoorile. Festival pühendab selle omakorda Tõnu Kaljustele tema 70. sünnipäevaks.

Arvo Pärdilt tulevad ettekandele neli teost: "Nunc dimittis", "Most Holy Mother of God", "The Deer's Cry", "Ja ma kuulsin hääle...". Tüüri ja Pärdi looming moodustavad sellel kontserdil kokku väga erilise ja puudutava muusikalise dialoogi.