Näitus koos jalutuskäiguga

Osa näitusepilte on välja pandud Jõhvi gümnaasiumi hoones, teine pool aga kaunistab Jõhvi keskraamatukogu seinu, nii et samme saab näituse mõlemat poolt kaedes päris palju koguda.

"See on minu esimene tõsisem fotokatsetus. Lihtsalt Aafrikas lõuna pool ekvaatorit on kogu aeg meile ebaharilik valgus ning esialgu püüdsin seda oma mobiiltelefoniga tabada," rääkis Mikko. Sealt oli ainult pisike samm, et jäädvustada kohapeal tekkinud tuttavaid nende igapäevatoimetuste juures ja hiljem ka paparatsostiili kasutades inimesi turul.

20 aastat tööd meedias ja seejärel sama palju poliitikas ning ikka on Marianne Mikkot huvitanud just naiste eluolu ja positsioon ühiskonnas. Seepärast portreteeris ta just Sambia naisi ja tõdeb, et probleeme on seal palju. "Just naiste väljalangemine koolist, suur koduste tööde surve ning lapsabielud toidavad Sambia soolist ebavõrdsust," märkis ta näituse avamisel.