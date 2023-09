Lüganuse kutsub laupäeval laadale

Kõik tooted, mille pärast laadale tullakse, on müüjate poolest juba praegugi esindatud: aia-, põllu- ja metsasaadused, lihatooted, mesi muidugi, käsitöötooted, puidust sealhulgas, vanavara... Kala ka, üks kalamüüja rääkis Kalamäele, et plaanis alguses Mustvee laadale kauplema minna, aga siis hakkas mõtlema, et seal on kala nagunii rohkem, ja otsustas hoopis Lüganuse kasuks.