Nukumajade näitus köidab nii väikesi kui suuri

Pealinna kunstnik ja kunstiõpetaja Heli Mänd on mänguasju kogunud mitu aastakümmet. Igal aastal toob ta Kohtla-Järve lugemissaali publikule vaatamiseks midagi uut ja põnevat. Seekord on ta seal välja pannud 17 eelmisest sajandist pärit nukumaja, nukud ja palju muud nende juurde kuuluvat.

Siin on väikesed magamistoad, köögid, vannitoad, miniatuurne nukumööbel, sööginõud, voodi, riidekapp, laud ja selle peal kohvitass, pesumasinad, õmblusmasinad, triikrauad, kohvrid ja palju muid pere igapäevaelus vajalikke esemeid, taustaks ajastule iseloomulikud tapeedid ja tekstiilid.

Mänguasjad on pärit eri riikidest ning vanimad neist nukumajadest on valmistatud ligi sada aastat tagasi. Paljud nende asukadki on üsna vanad, ent leidub ka tänapäevasemaid nukke. Nukkude riided ja aksessuaarid tutvustavad eri aegade moesuundi.