Kauksis saab taas seenetarkust omandada

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) korraldab septembris-oktoobris üle Eesti seenenäitusi ja -retki, kus metsaandide määramisel tulevad appi mükoloogid.

"Eesti inimene armastab metsas seenel käia ning tänavust head seeneaastat kinnitab üha kasvav postituste hulk sotsiaalmeedias, kus jagatakse fotosid oma rikkalikust seenesaagist," tõdes RMK külastuskorralduse osakonna loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt. "Sealjuures on päris palju küsimusi, mis seentega on tegu ja kas need kõlbavad süüa. Nii et seente korjamise huvilisi on kindlasti rohkem kui neid, kes seeni ka tunnevad."

Karrofeldti sõnul tuleb seeni määrates meeles pidada, et vaid kübara või varre välimuse järgi otsustamisest sageli ei piisa. "Seent tuleb hinnata kui tervikut, vaadata nii seene kübarat, eoslehti kui ka jalga − nii mõnigi tunnus võib peituda hoopis sambla sees."

See on tema kinnitust mööda veel üks põhjus, miks ei maksa lõpuni usaldada pildituvastustehnoloogiaid, näiteks populaarsust koguvat Google Lensi rakendust.

"Tihti tehakse foto vaid seenekübarast, kuid liigi määramiseks olulised tunnused jäävad tegelikult märkamata. Pealegi on meie looduses mitmeid väga sarnaseid seeneliike, millest üks on mürgine ja teine söödav. Seega on õigesti määramine äärmiselt oluline, eriti kuna meie metsades leidub ka surmavalt mürgiseid seeni," märkis Karrofeldt.

Tema hinnangul on oluline inimeste teadlikkust seente tundmisest tõsta ka seetõttu, et vältida uisapäisa kõikide seente kokkukorjamist. "Kui siis hiljem selgub, et tegu on siiski söögiks kõlbmatute seentega, tuleb metsast saadud saak lihtsalt ära visata," sõnas Karrofeldt.