IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 21.-28. septembrini

SPORT

* Iisaku rahvamajas kell 12 mälumäng. Oodatud on 3-liikmelised võistkonnad. Uutel võistkondadel palume registreerida hiljemalt 23. septembriks tel 339 3593 või merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

VARIA

* Narva jõepromenaadil alates kella 13st mängutänav. See on seikluste tänav, mida läbides saavad osalejad tutvuda kettagolfi, jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, kanuusõidu ja muuga. Joaoru saarel saab läbida seiklusrada. Kavas on zumba ja salsa meistriklass, kell 18 ekskursioon mööda jõepromenaadi.