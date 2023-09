Noored toovad muusikaga Järve mõisasse elu

"Augustis toimuma pidanud üritus lükkus edasi sügisesse ning on selle ajaga selga tõmmanud ka uue kuue. Esimesena hakkab seekord hoopis kõlama Kohtla-Järve gümnaasiumi aatrium ning välja tuuakse ka killukesi Järve mõisa ajaloo kohta," selgitas üks korraldajatest Liisi Kauber.

Üritus algab kell 14. Kontserdielamust pakub noor särtsakas pärimusbänd Ehale, kes on üleriigilise konkursi "Noor pärimusbänd 2023" finalist ning esinenud ka Viljandi folgil ja "Tallinn Music Weekil". Samuti esineb nii Eestis kui mujal maailmas mitmeid tunnustusi ja rahva südameid võitnud akordioniduo Mikk Langeproon ja Henri Zibo.

"Kahe kontserdi vahel on aga võimalik keha kinnitada kohvikus ning teha koos giidiga gümnaasiumis läbi tuur näitusel, mille teemaks on "Mis on õnn?". Seejärel liigume ühiselt, laternatulede saatel, Järve mõisasse, kus toimub ka ajalootuur," rääkis Liisi Kauber.