Kiviõli päästjad said endale unistuste maja

Mainitud torn asub tuliuue politsei ja päästjate ühishoone hoovis ning tornist kuni paari meetri sügavusele maa alla viib umbes meetrise läbimõõduga toru, kus päästjad harjutavad kaevu laskumist. Samal tornil on veel mitmeid funktsioone, kuid kõik nad on mõeldud päästmise harjutamiseks.

Kiviõli politsei- ja päästehoone

Ligi 1400 m² ühishoone projekteerisid Novarc Groupi arhitektid Martin Aunin ja Katrin Kõlu. Hoones on nüüdisaegsed töö-, olme- ja sportimistingimused ning ka tehnika hoiustamise ja hoolduse võimalused. Hoone ehitasid OÜ Arens Ehitustööd ja OÜ Dreibau. Ühishoone peasissepääsu juures on suuremõõduline 3D-prinditud betoonist seinapannoo "Pitser", mille autoriteks on Eva Unt ja Margus Tammik ning mis kujutab inimese sõrmejälge.

Hoone kogumaksumus on 4,8 miljonit eurot.