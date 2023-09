Jõhvi mihklilaadal saadab kauplemist kirev kultuuriprogramm

Raamatukogu toob mihklilaadale Katri Raigi

Raamatust "Minu Narva. Kümme aastat hiljem" on saanud menuk raamatukogudes üle Eesti. Foto: Repro

Jõhvi keskraamatukogu püstitab mihklilaadal Jõhvika promenaadile kirjandustelgi, kus Katri Raik esitleb oma raamatut "Minu Narva. Kümme aastat hiljem".

"Mida Eesti praegu loeb? Katri Raigi uut raamatut, sellest on saanud menuk!" tõdes Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard, kelle sõnul laenutatakse raamatut üle Eesti massiliselt.

Näiteks Viljandi linnaraamatukogus on kolm eksemplari ja kõik on väljas, sama pilt on Pärnu keskraamatukogus. Jõhvis on raamatule järjekord. "See on arusaadav, sest Katri sõnaseadmisoskus on viis pluss ja ka tema huumorimeelega on kõik korras. Kohati on see raamat ka rabavalt aus," ütles Tiia Linnard.

Kohtumine Katri Raigiga algab kell 12. Kogu laada lahtioleku aja, kella 10-15 saab kirjandustelgis aga osta ülisoodsalt raamatukogus mahakantud raamatuid. "50 sendiga või ühe euroga raamat kätte saada − see on ikka väga hea tehing," nentis Tiia Linnard.