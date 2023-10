Ida-Virumaa ingerisoomlased hoiavad põlvkondade sidet

Ida-Virumaa ingerisoomlastel on vedanud: juba üle kahekümne aasta on nende seltsi käsutuses Jõhvi kesklinnas paiknev kahekorruseline 200 ruutmeetri suurune maja. Soomlaste toel on see endine katlamaja ümber ehitatud hubaseks kohtumispaigaks, kus inimesed käivad lihtsalt suhtlemas, tegutseb laste huvikool ning toimuvad mitmesugused üritused, meistriklassid ja palju muud põnevat. Kõik see aitab entusiastidel talletada oma rahva ajalugu, keelt ja traditsioone. Sageli elavad selles majas ka külalised − kõik tingimused on siin selleks olemas.