Koerad on Aleksei Neprimerovile nii sõbrad kui ammune hobi. Pildil on ta koos koer Senjaga.

Mis sunnib inimest oma igapäevatöid ja -tegemisi sinnapaika jätma ning metsa või sohu eksinud seenelisi-marjulisi otsima tõttama? On see hasart, empaatia, soov aidata või midagi muud? Vabatahtlikke otsijaid koondava mittetulundusühingu Iga Elu asutaja ja juht Aleksei Neprimerov kinnitab, et kadunud inimeste otsimine on nende üllas missioon ning kui otsitav lõpuks elusana üles leitakse, on pereelu kõrvalt näpistud aeg end küllaga ära tasunud.