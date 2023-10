Erika Kruup jäädvustab looduse ilu ja jagab seda ka teistega

Viimased kaheksa aastat on Erika Kruup peaaegu igal varahommikul rutanud metsa, mereranda või põllule, et loomi, linde, taimi ja ilma tujusid jäädvustada. Ta kinnitab: iga ruutsentimeeter loodusest on väärt, et hoida seda iseenda, teiste ning tuleviku jaoks − lastele ja lastelastele.

"Viibin looduses pea iga päev ja jäädvustan hetki, mis tunduvad seda väärt. Kiirustan varahommikul metsa või õhtul päikeseloojangule lähemale − see on parim aeg loomade ja lindude vaatlemiseks. Looduses tunnen end orgaaniliselt, loodus on mulle tervikkooslus ja mets ei ole ainult puud. Looduse ilu on kõikjal meie ümber, hoia vaid silmad lahti: kui vaatad, siis näed, kui kuulad, siis kuuled, kui märkad, siis hoolid."

Linnud puhkehetkel. Foto: Erika Kruup

Üksinda metsas käia Kruup ei pelga ning on isegi Selisoos ööbinud.

"Loodust pildistada on parem üksinda, kuid mõnikord sõidan koos oma fotograafiahuvilise kolleegiga ka kusagile kaugemale, hiljuti aga käisime ühes sõbrannaga Norras ja Lapimaal virmalisi pildistamas. Ilmaga eriti ei vedanud, aga mõne kaadri ikka saime."