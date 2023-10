Raamatukogupäevad kutsuvad liikuma ühelt ürituselt teisele

Jõhvi keskraamatukokku on asja ka päev enne raamatukogupäevade algust: neljapäeval, 19. oktoobril kell 16 toimub elustamise kiirkursus, kus Eesti Punase Risti Ida-Virumaa selts õpetab elustamisvõtteid ning annab kõigile võimaluse need läbi proovida.

20. oktoobril kella 12-15 loetakse üle-eestilise ettelugemise päeva raames koos lastega toredaid eesti lasteraamatuid ning lugejate ringi on oodatud ka vanavanemad.

23. oktoobril kell 17.30 on kavas filmi- ja vestlusõhtu "Põrgu katlakütja". Külas on filmi autorid Kullar Viimne ja Erik Norkroos. "See on väärt lugu, mida pärast vaatamist arutame. Ja "põrgu katlakütja" (skulptor Aivar Simson) on ise ka kohal," kommenteeris Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard.

25. oktoobril kell 11 viib Jõhvi politseijaoskonna veebipolitseinik Darja Park läbi venekeelse infotunni "Ära lase end petta". "Infotunnis räägib veebipolitseinik erinevatest pettustest ning annab vajalikku teavet pettuste äratundmiseks. Väga kurb on lugeda lehest politseiteateid, kuidas üks ja teine vanainimene on jälle oma säästudest ilma jäänud, sest on olnud kergeusklik," selgitas Tiia Linnard.

Kaks kanget daami

27. oktoobril kell 17.30 toimub suure saali salongiõhtu: Ivika Maidre monoetendus "Polkovniku lesk ja Voka mõisaproua". "Polkovniku lesk ja Voka mõisaproua on kaks väga kanget daami. Aga Ivika Maidre on kangemgi veel: tema saab üksinda mõlema rolliga hakkama," ütles Tiia Linnard. Salongiõhtul on avatud Tagavälja talu kohvik.

Raamatukogupäevad lõpetab 30. oktoobril vestlusring suvel loetud raamatutest, aga sündmused jätkuvad ka novembris. Näiteks 2. novembril saab veeta hingedepäeva õhtu kirjanik Tõnu Õnnepaluga, kellega vestleb ajakirjanik ja režissöör Jaan Tootsen.

Kümneid üritusi

Ka Sillamäe raamatukogus on nii enne raamatukogupäevi, nende ajal kui ka pärast sündmustest tihe. Oktoobrikuu jooksul korraldab raamatukogu oma seinte vahel ja väljaspool ligi poolsada üritust. Näiteks 21. oktoobril tuleb kohtumine tuntud giidi Aleksandr Openkoga, kes esitleb oma uut raamatut. 25. oktoobril saab osaleda pitsipunumise töötoas, mida juhendab Nadežda Kordas.