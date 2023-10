Tehismägesid saab vallutada, kuni neid veel on

Esimene sihtpunkt on kõige laugem − Tammiku mägi. Platool seistes ja alla iidsetele tammedele vaadates on matkasellid rabatud teravast kontrastist, mida pakub tööstuspärandi haardesse jäänud looduslik pühapaik. Tammikut on õõnestatud maa alt ning suurem pühapuudest on maetud kivirusu alla. Loeme üle, kas kirjanduse andmed kaheksast ellujäänud tammest vastavad tõele. Vastavad küll.