Sillamäel ühes Majakovski tänava korteris on endale koha leidnud kontor, muuseum, raamatukogu, pühapäevakool ja käsitöötuba. Juba ligi veerand sajandit on see olnud ukraina kaasmaalaskonna Vodograi liikmete kohtumispaik. Nagu nad ise ütlevad, on see tükike nende ajaloolist kodumaad Läänemere kaldal.