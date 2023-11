Kohtla-Järve kutsub isadepäeva tähistama jäähalli

Isadepäeva peo kavas on Kohtla-Järve tänavuse aasta isa Urmo Tapneri autasustamine, iluuisutamisklubi Ice Way ja uisuklubi Diana esinemised ning mustkunstnik Dmitri Zorini etteaste. Samuti saab ise jääle liuglema minna. Ürituse sissepääs on vaba, uiskude rent maksab 2 eurot, kuni 12aastastele lastele (kaasa arvatud) ja pensionäridele 1 euro.

"Otsustasime korraldada isadepäeva sündmuse seekord just meie jäähallis, sest Kohtla-Järve linn on üks vaid viiest omavalitsusest Eestis, kus on võimalus aasta ringi uisuspordiga tegelda," ütles linnapea Virve Linder.

Ta lisas, et linnas on mitu kõrgel tasemel jäähoki- ja uisuklubi ning paljud on uiskudega lausa üles kasvanud ning pärandavad armastuse uisutamise vastu edasi ka oma lastele. "Iganädalased vabauisutamised on väga populaarsed, kuid seekordse sündmuse muudavad eriliseks mustkunstietendus, iluuisutajate etteasted ning tavapärasest pidulikum atmosfäär."

Jäähalli uisupark täienes äsja viiekümne uhiuue uisupaari võrra.

"Senised uisud on oma aja ära elanud ning plaanime kogu pargi etappide kaupa järgneva aasta jooksul välja vahetada, et pakkuda linlastele parimaid võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks. Loodame, et selline isadepäeva formaat meelitab kohale ka neid, kes ehk tavapäraselt jääle ei satu, et neis tärkaks uisupisik ning meie klubid saaksid täiendust," rääkis Virve Linder.