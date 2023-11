Nadežda elab Kohtla-Järvel ja töötab Eesti HIV-positiivsete võrgustiku konsultandina Ida-Virumaal. Kui palun tal endast rääkida, ütleb ta algatuseks: "Mul on suur pere: abikaasa ja neli last, noorim tütar on nelja-aastane ja käib lasteaias, poeg on teises klassis, tütar õpib neljandas ja vanim laps kaheksandas klassis." Selle suure pere ja töö kõrvalt lõpetas Nadežda tänavu kevadel kuldmedaliga Narva täiskasvanute kooli. Uurisin temalt, kuidas see teekond kulges.